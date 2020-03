Covid19, videoconferenza 19 marzo Protezione civile nazionale

Posted on

Le previsioni sul Triveneto Meteo Trentino: Giovedì da poco nuvoloso a nuvoloso, da venerdì e per il fine settimana più soleggiato e stabile. Temperature in progressivo calo dalle prossime ore. Arpav: Da mercoledì una profonda saccatura in quota scenderà sull'Europa centrale, provocando una discesa d'aria assai fredda di origine artica, a tratti umida, su tutta […]