Emergenza Coronavirus, Parlano i Sindaci di Primiero, Mezzano, Imèr, Sagron e Vanoi: situazione sotto controllo, ma rispettiamo le regole (AUDIO)

Ascolta gli ultimi aggiornamenti dalle comunità locali direttamente dai primi cittadini fino a lunedì 23 marzo

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Situazione stabile nella Comunità di Primiero fino a lunedì 23 marzo per l’emergenza Covid-19. I sindaci della zona segnalano il rispetto delle regole da parte degli abitanti e si dicono più preoccupati – per il momento – più per le ricadute economiche dell’emergenza e per gli effetti sociali dell’isolamento, che per la diffusione del virus, ad oggi ancora contenuto.

Fino a lunedì 23 marzo, si registrano 3 casi ( non solo persone anziane) nel comune di Primiero San Martino di Castrozza. Ecco il commento di Daniele Depaoli, Sindaco di Primiero San Martino di Castrozza (CLICCA PLAY E ASCOLTA – AUDIO)

Due restano confermati, i casi di positività nel comune di Canal San Bovo che interessano due persone anziane (la prima in Rsa in via di guarigione definitiva). Abbiamo fatto il punto con Albert Rattin, Sindaco di Canal San Bovo (AUDIO)

Sotto controllo fino a questo momento la situazione nelle altre municipalità. Da parte di tutti i residenti, c’è però la voglia di tornare presto alla normalità. Lo conferma anche Luca Gadenz, Sindaco di Sagron Mis (AUDIO)

Sulla stessa linea anche Imèr con il Sindaco, Gianni Bellotto che racconta quanto sta vivendo in queste ore la sua comunità (AUDIO)

Infine a Mezzano, il Sindaco Ferdinando Orler testimonia più di tutti la preoccupazione di molte persone. “C’è bisogno di rassicurare e di non creare facili allarmismi. Affidiamoci alle fonti ufficiali e cerchiamo di pensare positivo aiutando chi ci sta vicino, magari spegnendo anche la tv, che con certi programmi non ci aiuta di certo”. (AUDIO)