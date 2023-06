Soccorsi due alpinisti scivolati per alcuni metri

Notizia in aggiornamento

Primiero (Trento) – Due alpinisti sono rimasti feriti in modo non grave venerdì pomeriggio, in seguito ad una caduta, mentre salivano verso il Piz di Sagron. In seguito alla chiamata degli alpinisti in difficoltà, la Centrale di Trentino Emergenza ha inviato in zona l’elicottero decollato da Trento con l’equipe sanitaria, per prestare le prime cure e recuperare i feriti.