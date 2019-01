Elisoccorso a San Martino di Castrozza per ragazzo ferito fuori pista

Print This Post

Le immagini documentano l’arrivo dei socorsi in volo sulle piste di San Martino di Castrozza

San Martino di Castrozza (Trento) – Giovane sciatore di 14 anni soccorso sabato pomeriggio poco dopo le 14.30, sulle piste di San Martino di Castrozza (zona Cigolera) per una caduta tra i sassi, fuori pista. Il giovane, avrebbe riportato un trauma al bacino, in seguito ad una caduta, ma non sarebbe grave.

Immediatamente sono intervenuti sul posto gli uomini del soccorso piste e subito dopo anche l’elicottero di Trentino Emergenza con l’equipe medica, come documentano le immagini girate da Stefano Taufer.

Molti gli interventi in questi giorni su tutte le piste del Trentino, resi ancor più difficili dalla carenza di neve, con vento forte e basse temperature che ghiacciano notevolmente la neve in pista.

L’invito è alla prudenza da parte degli impiantisti e a moderare la velocità sugli sci, soprattutto nelle giornate festive.