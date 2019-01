Giornata di grande lavoro per Trentino Emergenza, Elisoccorso anche a Primiero giovedì pomeriggio

Print This Post

Dopo gli interventi sanitari dell’elicottero, nei giorni scorsi a Primiero e San Martino di Castrozza per cadute non gravi sulle piste e vari soccorsi sanitari, giovedì l’eliambulanza è tornata a Primiero

Primiero (Trento) – L’elicottero è atterrato poco dopo le 14 di giovedì pomeriggio in piazzola a Transacqua per il soccorso sanitario – con il supporto dell’equuipe medica – di un ragazzo di 10 anni, trasferito al Santa Chiara di Trento in codice giallo, secondo le informazioni fornite dalla Centrale di Emergenza 118.

L’elicottero a Primiero

Nel video di Stefano big Taufer

Grande lavoro per il Nucleo elicotteri

E’ stata una giornata di grande lavoro per il Nucleo elicotteri della Provincia di Trento intervenuto su molte piste da sci del Trentino – ma non solo – , per traumi più o meno gravi durante tutta la giornata di giovedì. Da Cavizzana a Folgarida, da Primiero a Folgaria solo per citarne alcuni.

Nei giorni di grande turismo in Trentino, i sanitari del 118, la Centrale di Emergenza, gli agenti del soccorso piste e tutto il sistema della Protezione civile, stanno lavorando a pieno ritmo per garantire la sicurezza degli ospiti arrivati in provincia.

Si segnalano molti interventi di soccorso in codice giallo anche con ambulanza in tutte le zone del Trentino: dal passo Rolle a Cavalese fino al Pordoi, dal Tonale a Storo fino a Campiglio.

L’invito è a prestare la massima attenzione in questi giorni di grande affollamento sulle piste del Trentino, per evitare spiacevoli incidenti, che possono avere anche conseguenze molto gravi in caso di disattenzioni o di sottovalutazione del rischio sulla neve.