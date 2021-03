Dal “Sogno autonomista” del 2013 al matrimonio con “Azione”: l’ex governatore trentino Rossi lascia il Patt. Marchiori: “Partito compatto” (VIDEO)

Primi movimenti in Trentino, in vista delle elezioni provinciali del 2023.

Trento – La segreteria del Patt dopo l’uscita di Ugo Rossi (ex presidente della Provincia) spegne le polemiche con il segretario politico Simone Marchiori: “Il Partito è compatto e motivato. Si è tenuto il primo Ufficio Politico dopo la fuoriuscita di Ugo Rossi dal Patt. Presenti oltre al Segretario, il Presidente Franco Panizza, i rispettivi Vice Roberta Bergamo e Lorenzo Conci e i Consiglieri provinciali Lorenzo Ossanna, Paola Demagri e Michele Dallapiccola. Una riunione che ha sancito l’unità dei vertici del Partito Autonomista sia negli intenti sia nel gruppo di lavoro.

Le persone possono passare – spiega una nota del partito -, gli ideali e le idee del partito rimangono. Molti gli argomenti trattati. Si è parlato di rapporti interni, di linea politica e soprattutto delle intenzioni della Segreteria per quanto riguarda il rilancio dell’azione politica del partito.

In particolare, tutti i presenti hanno concordato sulla necessità di rispettare la linea uscita dal congresso, riconoscendosi nel Segretario e confermando la necessità di fare del PATT quel Partito di raccolta in cui le diverse idee e visioni si confrontano e danno vita ad un progetto in grado di rispondere alle richieste e ai bisogni dei trentini. Nessuno scivolamento – conclude il partito – né da una parte né dall’altra, ma la volontà di introdurre un progetto con il quale aprire il confronto con le altre forze politiche”.

Rossi in “Azione”

Dopo la comunicazione ufficiale dei giorni scorsi di non rinnovare la tessere del Patt, l’ex presidente della Provincia Ugo Rossi, ha annunciato il suo ingresso in Azione, il partito di Carlo Calenda che ha come riferimento a livello provinciale i coordinatori Mario Raffaelli e Laura Scalfi.

Motivando la sua adesione, Ugo Rossi ha parlato di occasione di un nuovo protagonismo a livello locale e nazionale per l’autonomia. Già segretario degli autonomisti e presidente della Provincia di Trento, Ugo Rossi intende dare nuovo impulso alla politica locale.

Rossi e il “Sogno autonomista” nel 2013