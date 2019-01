Vigili del fuoco in azione a Canezza di Pergine e in Val di Ledro

Connect on Linked in

Fiamme al tetto di una palazzina a Canezza di Pergine in via delle Scuole. In Val di Ledro Vigili al lavoro da mercoledì sera

Pergine Valsugana (Trento) – Alcune famiglie sono state evacuate in via precauzionale. A causare l’incendio sarebbe stato il malfunzionamento della canna fumaria. Le forti raffiche di vento delle ultime ore avrebbero poi facilitato il propagarsi delle fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Trento e Pergine.

Incendio a Pergine Valsugana

Fiamme in una palazzina di Pergine. Causa, una canna fumaria malfunzionante – TGR Trento https://t.co/4hrMw3MxRC — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) January 3, 2019

Fiamme anche nei boschi sopra Molina di Ledro, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’elicottero del nucleo di Trento. Il lavoro di spegnimento è stato complicato dal forte vento e dal terreno particolarmente arido.

E' doloso l'incendio boschivo in valle di Ledro @udvvfagl. Si cerca una persona sospetta @dpcpat1 https://t.co/cxwF0fB8IA pic.twitter.com/0jY8VDg4Uo — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) January 3, 2019

In breve

Tragico malore per un uomo di 79 anni di Cavalese. Dino Finato stava camminando in strada poco prima delle otto, quando si è accasciato in strada, vittima di un arresto cardiaco. Alcuni passanti lo hanno notato a terra e hanno subito allertato i soccorsi. A nulla è valso il pronto intervento dei sanitari. L’uomo è morto in pochi secondi. Dino Finato era papà di Sergio, assessore comunale di Cavalese nella passata legislatura.