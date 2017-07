Elisoccorso 118, giornata di gran lavoro martedì 18 luglio nel Primiero Vanoi

Connect on Linked in

Numerosi gli interventi dei sanitari del 118 durante l’intera giornata

Primiero Vanoi (Trento) – La lunga giornata dei sanitari del 118 a Primiero è iniziata di prima mattina martedì alle 5 a Imèr, per un intervento sanitario in codice giallo con trasferimento a Feltre.

Poco prima delle 10 del mattino, intervento invece dell’ambulanza e dell’elicottero a Tonadico per una caduta accidentale di un operaio di 53 anni, trasferito in codice giallo al Santa Maria del Prato di Feltre. Fortunatamente senza gravi conseguenze.

Nel pomeriggio poco prima delle 14, nuovo intervento dell’elisoccorso nel Primiero Vanoi, per trasferimento sanitario.

Verso le 15.30 di martedì ambulanza mobilitata a Tonadico per il soccorso di un ragazzino, trasferito a Feltre in codice verde.

Poco prima delle 16, altro soccorso sanitario con ambulanza ed elicottero nel Vanoi, per una bambina di 10 anni – che ha riportato un trauma cranico non grave – trasferita in elicottero al Santa Chiara di Trento.

Infine in serata, un ragazzino di 12 anni è stato soccorso poco prima delle 19 in codice giallo. Secondo le informazioni fornite da Trentino Emergenza, il giovane è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Feltre in condizioni non gravi.