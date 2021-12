Covid in Trentino: 1 decesso e 82 nuovi casi su 5.200 tamponi. Vaccinazioni a quota 938.617

Purtroppo il bollettino dell’Azienda sanitaria di lunedì 13 dicembre, registra un decesso dovuto al Covid-19 in Trentino; si tratta di un uomo sugli ottanta, vaccinato ma con altre patologie deceduto in una struttura intermedia

Trento – Per quanto riguarda i nuovi positivi, su 82 casi 18 emergono dai test molecolari (su 326 test effettuati) e 64 dagli antigenici (su 4.935 test effettuati). I molecolari poi confermano 90 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Crescono i dati delle ospedalizzazioni: i pazienti ricoverati sono 108, di cui 18 in rianimazione; nella giornata di ieri sono stati registrati 12 nuovi ricoveri e 3 dimissioni. I casi attualmente attivi sul nostro territorio sono 2.554. I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 938.617, di cui 384.060 seconde dosi e 128.679 terze dosi.

Per quanto riguarda le diverse categorie di età tra i nuovi casi positivi, si registra oggi 1 caso tra 3-5 anni, 4 casi tra 6-10 anni; 2 casi tra 11-13 anni , 4 casi tra 14-18 anni, per un totale di 11 nuovi positivi tra bambini e ragazzi (ieri le classi in quarantena erano 41). Tra gli adulti il numero di casi è maggiore nella fascia 19-59 anni (58 nuovi positivi), mentre 13 casi si rilevano tra gli over 60 e fino ad 80 anni e oltre.

Continuano ad essere tra gli adulti di 20-49 anni il maggior numero di persone che ha ricevuto almeno una dose di vaccino (174.625), seguiti da chi ha tra 50-59 anni (77.471) e 60-69 anni (63.376). I guariti oggi sono 16 in più, per un totale di 50.546 persone da inizio pandemia.

