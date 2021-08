Elisoccorso a San Martino di Castrozza alle 5 di giovedì mattina per un tragico malore

Secondo intervento sanitario in due giorni a Primiero

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Dopo l’intervento sanitario a Mezzano di mercoledì mattina, eliambulanza in azione alle 5 di giovedì mattina anche a San Martino di Castrozza per un tragico malore in una abitazione privata della nota località turistica.

L’equipe medica è arrivata in volo alla piazzola di San Martino di Castrozza, per supportare i sanitari di zona, ma purtroppo per la persona colta da grave malore in zona, non c’è stato nulla da fare. In piazzola hanno operato anche i vigili del fuoco di San Martino di Castrozza, come documentano le immagini.

L’intervento a Mezzano

Elicottero, sanitari del 118 e vigili del fuoco mobilitati mercoledì poco prima delle 7 del mattino di mercoledì, per prestare i primi soccorsi ad una donna di 82 anni. Secondo le informazioni fornite dalla centrale del 118 Trentino Emergenza, la signora è stata presa in cura prima dai sanitari di zona arrivati sul posto con l’ambulanza e successivamente dall’equipe medica giunta da Trento in elicottero. Dopo le 7 del mattino, la donna è stata successivamente trasferita in codice giallo al Santa Chiara di Trento in prognosi riservata.