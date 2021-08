Buon compleanno Giovanna Tisot: festa per i 100 anni all’Apsp del Vanoi (FOTO)

Grande emozione all’Apsp del Vanoi nei giorni scorsi, per i cento anni di Giovanna Tisot

Primiero/Vanoi (Trento) – Grande emozione presso l’Apsp Valle del Vanoi il giorno 27 luglio 2021 per i cento anni di Giovanna Tisot. Per amici e familiari “Giovannina”, è nata a Transacqua il 27 luglio del 1921.

Secondogenita di quattro fratelli, due maschi con la vocazione al sacerdozio, Padre Cristoforo e Don Carlo e una donna, Margherita (Mita) che ha speso parte della sua vita come perpetua del fratello Carlo.

I festeggiamenti, per il secolo di vita di Giovannina, organizzati dall’Apsp in collaborazione con i suoi 3 figli, si sono svolti in una parte riservata della Casa di Riposo, per consentire la partecipazione dei parenti più stretti nel rispetto delle norme adottate per contrastare il diffondersi della pandemia da covid 19.

“Giovannina” e i suoi 100 anni intensi di vita

Il grazie della famiglia

“Il 27 luglio 1921 nasceva Giovanna Tisot e il 27 luglio 2021 noi famigliari ci siamo stretti a Lei nel festeggiare il secolo di vita. Un traguardo che non tutti hanno la fortuna di varcare ma che la nostra mamma, sorella, nonna, bisnonna e suocera nel bene e nel male ha raggiunto. Questo non è accaduto tutto casualmente, ma grazie alla sua tempera, al suo fisico tutto sommato sano e una mano l’ha avuta dalla Fede che l’ha sempre sostenuta anche nei momenti critici che la vita riserva.

Poi quando non è stata più in grado di auto-gestirsi pur con l’aiuto dei figli, l’avete accolta Voi nell’Apsp Valle del Vanoi con grande umanità, gentilezza e disponibilità. Un pensiero vada a coloro che abbiamo conosciuto ed ora non ci sono più. Vogliamo ringraziare uno ad uno tutto il personale della Casa nessuno escluso, con un forte abbraccio”.

La famiglia di Giovanna Tisot