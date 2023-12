Sfrecciano a 236 km/h in Val di Cembra e si filmano: denunciati 4 motociclisti

Identificati dai carabinieri grazie ad un video diffuso online

NordEst – Icarabinieri di Cavalese hanno identificato e denunciato quattro motociclisti veneti che, nel mese di giugno, hanno organizzato una vera e propria competizione sulle strade della valle di Cembra, in Trentino.

L’attività investigativa – informa una nota – è partita dalla diffusione online di un video, diventato in breve tempo virale, intitolato “Andiamo a fare i criminali in val di Cembra”, che ritrae i quattro mentre percorrono ad alta velocità le strade del Trentino, dalla Val d’Adige fino al Comune di Castello-Molina di Fiemme.

Il video, che ha causato indignazione nella comunità locale, mostra i motociclisti mentre effettuavano sorpassi pericolosi e affrontano tornati e zone abitate a velocità elevata. Inoltre, i quattro si sono ripresi mentre effettuano un blocco stradale all’imbocco della galleria di Faver, sulla Ss612, per chiedere ai motociclisti di passaggio se vi sono delle pattuglie delle forze dell’ordine sulla strada.

In alcuni fotogrammi del video si vede chiaramente la velocità delle moto, che raggiungono i 236 chilometri orari nel Comune di Altavalle. Gli elementi raccolti dai carabinieri ha portato alla denuncia dei quattro motociclisti per aver gareggiato in velocità. In caso di condanna è prevista la reclusione da sei mesi ad un anno, la multa da 5.000 a 20.000 euro, la sospensione della patente da uno a tre anni e la confisca di tutti i veicoli utilizzati per la gara.