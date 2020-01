“Ladro seriale” di sci dai rifugi: fermato in Val di Fiemme dai carabinieri

Grazie ad alcuni filmati, i militari sono risaliti ad un 64enne del Veneto, che rivendeva i modelli a Torino

NordEst – L’uomo rivendeva gli sci rubati a un negozio in provincia di Torino. L’uomo, metteva a segno i furti nuovisssimi sci in particolare nel comprensorio di Bellamonte – Lusia in Val di Fiemme, dove i carabinieri di Cavalese, guidati dal maggiore Enzo Molinari, lo hanno incastrato grazie alle telecamere di sorveglianza.

Il veneto, si appostava per osservare gli sciatori fermi in sosta al rifugio. Una volta verificato che gli avventori erano lontani dalla sua visuale, senza destare sospetti e con estrema disinvoltura raggiungeva la rastrelliera e prelevava gli sci depositati temporaneamente per caricarli in macchina e portarli via.

Il ladro seriale aveva colpito altre numerose volte anche nel Tesino, nella località sciistica del Brocon, non a caso scegliendo sempre stazioni dove poteva nascondere i costosi sci nella propria macchina.

I carabinieri della stazione di Predazzo hanno perquisito anche l’abitazione dell’uomo a Castelfranco Veneto scoprendo a sorpresa che il ladro con la complicità di un commerciante piemontese, piazzava gli sci rubati sul mercato attraverso un negozio in provincia di Torino. Sono stati inoltre recuperate 5 paia di sci molto costosi nella zona di Chieri in Piemonte. Il proprietario del negozio sportivo, è stato denunciato per incauto acquisto.

