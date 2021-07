Elicottero Protezione civile precipita a Trento sud. Dirigente De Col: “Emergenza, due feriti non gravi” (VIDEO)

Il dirigente della Provincia Raffaele De Col, dopo una prima verifica in zona, ipotizza un atterraggio di emergenza, i due feriti di 56 e 41 anni, non sarebero in pericolo. Grande paura per chi transitava in zona, anche perché il velivolo è precipitato in un luogo non distante da punti molto frequentatia Trento sud

Trento – Un elicottero della Protezione civile del Trentino, è precipitato sabato sera poco prima delle 20 a Trento sud. Si tratta di un velivolo tecnico, non del soccorso sanitario, del Nucleo elicotteri del Trentino. Verifiche in corso in zona. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto il velivolo fuori controllo, tentando una manovra di emergenza. A bordo c’erano il pilota ed un tecnico del Nucleo.

Il dirigente generale della Provincia, Raffaele De Col, conferma che il velivolo stava rientrando da una missione di lavoro, dopo un atterraggio a Vigolo Vattaro. Si tratta quindi di un atterraggio di emergenza, ha spiegato De Col, ma è prematuro ipotizzarne i motivi. Le due persone coinvolte sono rimaste ferite ma non sembra nulla di preoccupante.

L’incidente è avvenuto vicino alla tangenziale, non lontano dal ristorante Il Marinaio, sulla strada parallela, di fronte al concessionario Bmw. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

I primi soccorsi

L’area è stata isolata e messa in sicurezza. Le due persone a bordo del mezzo sono state liberate con le pinze idrauliche e trasferite al vicino Santa Chiara di Trento. Secondo le prime notizie, non sarebbero in pericolo di vita.

Elisoccorso, l’incidente in quota nel 2017

Domenica 5 marzo 2017, tragedia sfiorata sopra Madonna di Campiglio. L’elicottero del 118 è precipitato mentre stava facendo un difficile intervento sulla neve per soccorrere una coppia rimasta sotto una valanga. Nevicava, la visibilità era nulla ma gli angeli del soccorso sono intervenuti lo stesso. Sono tutti sopravvissuti allo schianto: un vero miracolo.

Il recupero dell’elicottero nel 2017