Elicottero a San Martino di Castrozza domenica pomeriggio per un 16enne caduto in pista

L’emergenza è scattata domenica dopo le 15

San Martino di Castrozza (Trento) – Secondo le informazioni fornite dalla centrale di Trentino emergenza, il 16enne avrebbe riportato un trauma toracico, in seguito ad una caduta lungo la pista tre dell’Alpe Tognola. Immediato l’intervento del soccorso piste della zona in un luogo impervio e in seguito, viste le condizioni del ragazzo, è stato richiesto il supporto dell’elicottero giunto da Trento. Dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasferito al Santa Chiara in codice rosso.