Principio d’incendio su un treno in Valsugana: stop a Caldonazzo e trasferta in bus

Si ipotizza una perdita di olio all’origine del problema che si è verificato pomeriggio, domenica 7 aprile

Caldonazzo (Trento) – Nessuna conseguenza per le persone, il convoglio è stato poi controllato dai vigili del fuoco volontari. Nessuna conseguenza per le persone trasportate: il treno è arrivato alla stazione di Caldonazzo e da qui, sono scesi i passeggeri, poi trasferiti su autobus sostitutivi. Secondo le prime ipotesi, il principio d’incendio potrebbe essere dovuto a un guasto di un condotto dell’olio.

In breve

Chiusa per un paio d’ore la statale della gardesana a Trento, nel pomeriggio di domenica 7 aprile, a causa di un incidente che ha bloccato la galleria di Montevideo. Una vettura è uscita di strada e si è ribaltata. Uno schianto impressionante, ma fortunatamente l’uomo alla guida non è grave. Sul posto i vigili del fuoco di Cadine con le pinze idrauliche e in supporto anche i volontari di Sopramonte.