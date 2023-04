L’intervento dell’elisoccorso con il supporto dei vigili del fuoco Imèr

Imèr (Trento) – Intervento sanitario in codice rosso, venerdì mattina a Imèr verso le 10.30, per prestare le prime cure ad un anziano che ha accusato un grave malore. Dopo i primi soccorsi dei sanitari del 118, da Trento è arrivata anche l’equipe medica in elicottero. Le immagini documentano l’atterrraggio al campo sportivo del paese con il supporto dei volontari.