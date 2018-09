Elezioni Provinciali in Trentino, nasce Alleanza democratica e popolare

Dorigatti non si candida in lista con Pd

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Bruno Dorigatti, rinuncia alla candidatura nella lista del Pd per le provinciali di ottobre. Lo scrive al presidente della commissione elettorale del Pd, Michele Nicoletti, e al segretario politico provinciale, Giuliano Muzio, motivandola “a fronte dell’evolversi della situazione politica interna e esterna al partito, nonostante anche il mio personale e ripetuto impegno in questi mesi per individuare soluzioni larghe e capaci di mantenere ampi confini coalizionali”. Parla di “considerazioni di natura strettamente personale” e di “una somma di valutazioni circa le rotte verso le quali ci si sta muovendo. Da tempo infatti l’imbarcazione del partito, sia sul piano nazionale come locale, pare ormai rassegnata a un ruolo di subalternità politica se non di progressiva evanescenza, affidandosi cioè a un destino perseguito da coloro che paiono voler sempre anteporre le ragioni delle più svariate opportunità momentanee a quelle d’insieme e di prospettiva”.