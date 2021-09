Scontro tra bici: bolzanino di 62 anni muore in Piazza Verdi

Un bolzanino di 62 anni ha perso la vita mercoledì pomeriggio in uno scontro con un’altra bicicletta in piazza Verdi a Bolzano. L’incidente è avvenuto sul versante della piazza che porta verso ponte Loreto. Grave incidente anche a Baselga di Pinè in Trentino

Bolzano – Un ciclista ha perso la vita mercoledì pomeriggio in uno scontro con un’altra bicicletta in piazza Verdi a Bolzano. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 16 sul versante della piazza che porta verso ponte Loreto.

Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili urbani, la croce bianca e croce rossa con il medico d’urgenza che però non ha potuto salvare la vita dell’uomo.

Grave incidente in Trentino

Baselga di Poinè (Trento) – Un operaio che manovrava un escavatore è rimasto ferito in modo non grave, nel mezzo che si è rovesciato. L’incidente nel primo pomeriggio di mercoledì a Baselga di Piné, in località San Mauro, dove è aperto un cantiere della SET per la posa di tubature per le condutture elettriche. L’operaio, che ha 61 anni ed è dipendente di una ditta che ha in appalto i lavori, era intento allo scavo con un “ragno”, un mezzo meccanico con ruote speciali per aumentare la stabilità anche su terreni scoscesi. Per motivi da chiarire l’escavatore si è rovesciato finendo ruote all’aria nel bosco.