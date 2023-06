E’ un flop l’unità speciale anti-lupo in Tirolo

Posted on

Dalle fonti ai ghiacciai, dai torrenti ai laghi, in questi luoghi tutto ruota intorno all’acqua Trento – Torna in Val di Peio, dal 25 giugno al 4 luglio 2021 la Settimana dell’Acqua: una serie di incontri, eventi e soprattutto escursioni per entrare in contatto profondo con l’elemento chiave per la vita sulla Terra, comprenderne la […]