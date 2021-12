“Bondì Dolomites”: un volume unico racconta la straordinaria bellezza dei Monti Pallidi (SFOGLIA L’ANTEPRIMA)

Il mese di dicembre 2021 vede la pubblicazione da parte della casa editrice Nuovi Sentieri, di un prestigioso volume: Bondì Dolomites

di Sandro Gadenz

NordEst – La raccolta, che porta il sottotitolo Gente dei Monti Pallidi, è un omaggio a questo territorio unico al mondo e vuole descrivere e far conoscere quanto è stato fatto dall’uomo per creare, forgiare e conservare un’area proclamata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.

Il libro, curato da Alfredo Weiss, Renato Constantini e dall’editore Bepi Pellegrinon, ha il patrocinio delle Casse Rurali Dolomiti, Val di Fiemme, e Adamello, Giudicarie, Valsabbia, Paganella. E’ in grande formato 31 X 24 e si sviluppa attraverso 60 capitoli che coprono le sue 460 pagine. I testi, curati da una cinquantina di collaboratori, sono affiancati da una ricchissima fonte iconografica che accompagna il lettore con immagini, gran parte delle quali inedite, di grande suggestione.

Un territorio unico al mondo

L’area considerata è quella che partendo dalle Dolomiti di Brenta attraversa tutto il paesaggio dolomitico, le sue valli e i sistemi montuosi, per giungere infine al Cadore. All’interno di questa vastissima superficie si sono mosse negli anni generazioni di alpinisti, artigiani, albergatori, fotografi, sportivi e agricoltori, scrittori e imprenditori, minatori e allevatori, ma soprattutto le genti, che hanno fatto delle Dolomiti un gioiello unico capace di risplendere anche da queste pagine. L’amore incondizionato per la propria terra di origine, muove il contenuto del volume che aiuta ognuno di noi a comprendere come le Dolomiti, dall’antichità fino ai giorni nostri, siano state in grado di imprimere una forte identità territoriale, testa di ponte per un futuro comune.

Le Casse Rurali propongono Bondì Dolomites ai propri soci ad un prezzo di favore, esibendo l’apposito coupon agli uffici della locale APT. Il volume è in vendita anche presso le edicole Bancher a San Martino di Castrozza e Sebastiano Gadenz a Fiera di Primiero.

Sfoglia l’anteprima del volume