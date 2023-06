Giunta provinciale di Trento approva assestamento da 457,9 milioni

Fugatti: “Una manovra per gestire il presente e presidiare il futuro”. Famiglia, imprese, investimenti, crescita sul territorio. Sono i capisaldi della manovra di assestamento di bilancio della Provincia autonoma di Trento che la Giunta ha approvato e arriverà in consiglio provinciale. Sui Grandi carnivori, nuove decisioni per accelerare procedure intervento

Trento – “La Giunta ha approvato oggi l’assestamento di bilancio che, nella mattinata di ieri, è stato presentato alle categorie economiche”. Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, nella conferenza stampa post Giunta provinciale a Palazzo della Provincia, a Trento.

Ammontano a 457,9 milioni le risorse provinciali per il triennio 2023-2025 inserite nel disegno di legge per l’assestamento di bilancio, testo che nel mese di luglio dovrà essere esaminato dal Consiglio provinciale. All’interno di queste risorse ci sono i 318 milioni di euro di avanzo libero 2022, già utilizzato con la legge provinciale 4/2023. Al bilancio 2023/2025 si aggiungono le risorse esterne per 2,6 miliardi di euro, che includono i fondi Pnrr-Pnc e quelli per le Olimpiadi 2026.

Confermata l’esenzione all’Addizionale regionale Irpef per i redditi fino ai 25mila euro, mentre c’è un incremento dell’addizionale dello 0,5% per i redditi superiori ai 50mila euro per la parte di reddito eccedente tale importo. Questa misura comporta una spesa di 35 milioni di euro, mentre tre milioni di euro vanno al contenimento delle tariffe delle Rsa.

Sono previsti interventi a favore della natalità di 9 milioni, in cui è compresa anche una nuova misura, l’incremento dell’assegno di natalità per ridurre l’onere netto in capo alle famiglie per la frequenza dei figli ai nidi. “Una manovra che costa 3,2 milioni”, ha spiegato il presidente della Provincia di Trento Fugatti. Nella manovra vengono inseriti 70 milioni per interventi sul sistema economico locale, con la proroga al 2024 di tutte le agevolazioni Irap attualmente in essere e in scadenza nel 2023 e per la conferma delle altre agevolazioni Irap.

Sono previsti 111,40 milioni per Trentino sviluppo, finanziamento degli investimenti delle imprese e commercio; 49,5 milioni per turismo, agricoltura e cooperative agricole; 77,9 milioni per opere pubbliche ed investimenti infrastrutturali; 32,8 per interventi contro dissesto idrogeologico e calamità; 23,10 per il sostegno all’istruzione e alla cultura; 61,90 per sanità, sport, politiche del lavoro e beni culturali; 100 milioni per il rinnovo del contratto dei dipendenti del comparto pubblico provinciale.

