E’ morta Flavia Franzoni: tragico malore per la moglie dell’ex premier Romano Prodi: “Dolore enorme”

Il soccorso alpino: “Era impegnata in un’escursione sulla via di Francesco, inutili i tentativi di rianimazione”. Stava facendo insieme al marito la camminata da Perugia ad Assisi ed è stata colta da malore improvviso. Il cordoglio del mondo politico. Grande vicinanza alla famiglia Prodi anche dall’intera comunità di Primiero, ma anche dal Trentino intero al quale la famiglia è profondamente legata

NordEst (Adnkronos) – E’ morta Flavia Franzoni, la moglie 76enne dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi. “Con enorme dolore, il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che martedì, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni”, si legge in una nota dell’ufficio stampa dell’ex-premier.

Il servizio regionale Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) rende noto di essere intervenuto nel pomeriggio di martedì per prestare soccorso a Flavia Franzoni, su un tratto della via di Francesco dove era impegnata in un’escursione. Sono giunte via terra due squadre del Soccorso Alpino con personale tecnico e sanitario ma nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, effettuati sotto un violento temporale che ha anche impedito l’arrivo dell’elisoccorso, per la donna in stato di incoscienza non c’è stato più nulla da fare.

Ne è stato quindi constatato il decesso da parte di un medico giunto successivamente insieme a un’altra squadra di soccorso del 118 regionale, comunica il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. “La restante parte del gruppo di escursionisti è stata dunque accompagnata ai mezzi di soccorso poco distanti e la salma recuperata e trasportata nel primo punto carrabile disponibile. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico esprime la propria vicinanza e le proprie condoglianze al Presidente Romano Prodi, ai figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia”, si legge.

I primi socorsi

È intervenuto anche il soccorso alpino – scrive l’Ansa – per recuperare la salma di Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi morta mentre era in cammino su un sentiero francescano nella zona di Gubbio con il marito e alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi. Sul posto il 118 che però ha potuto solo constatare il decesso.

Flavia Franzoni sarebbe morta in una località in una zona piuttosto impervia. Con le condizioni rese ancora più difficili dalla pioggia. Flavia Franzoni, il marito e il resto del gruppo stavano facendo un cammino a piedi. Lai sera di lunedì avevano dormito a Gubbio e martedì erano in direzione di Assisi. Flavia Prodi è caduta all’improvviso, forse a causa di un malore.

Il cordoglio della politica

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ha espresso al Presidente Prodi il proprio profondo cordoglio e i suoi sentimenti di vicinanza per la scomparsa della moglie.

“Siamo tutte e tutti sconvolti di fronte alla morte improvvisa di Flavia Franzoni. E in questo momento di enorme dolore vogliamo stringerci attorno a Romano Prodi e a tutta la loro famiglia con il grande affetto mio personale e di tutta la comunità democratica”, dice la segretaria del Pd, Elly Schlein. “E’ impossibile riassumere lo spessore intellettuale, le qualità e la passione civile di Flavia Franzoni, sempre così attenta alle fragilità sociali e impegnata a fianco degli ultimi, grande innovatrice delle politiche sociali. Ci mancheranno, tanto, la sua capacità di analisi e la sua profondità di pensiero, il suo consiglio sempre prezioso”, aggiunge.

“Profondamente colpito dalla notizia della improvvisa scomparsa di Flavia Franzoni, donna forte e sempre presente nelle storie comuni di questi decenni. Abbraccio Romano Prodi e tutta la sua famiglia”, scrive commissario Ue, Paolo Gentiloni, su Twitter.

“Il mio abbraccio affettuoso e commosso a tutta la famiglia Prodi e soprattutto a Romano per la tragica scomparsa della moglie Flavia Franzoni”, il tweet di Matteo Renzi.

“Rimango senza parole nell’apprendere la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni. Abbraccio Romano con Giorgio e Antonio. Ripenso ad un’infinità di momenti, di parole, di sentimenti. Penso con immensa gratitudine a tutto quello che Flavia ha fatto e rappresentato”, scrive Enrico Letta su Twitter.

“Attonito nell’apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz’altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita”, le parole di Pier Ferdinando Casini.

“Sono giorni di profonda tristezza. Condoglianze a Romano Prodi, che oggi ha perso l’amata moglie Flavia. Ci stringiamo al suo dolore e a quello dei suoi cari”, scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini. “Profondamente colpito dalla morte di Flavia Franzoni Prodi, mi stringo con un forte abbraccio a Romano e ai suoi figli, nel ricordo di una donna straordinaria”, il messaggio di Pier Luigi Bersani.