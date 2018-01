Droga: pusher accusato di estorsione aggravata, arrestato

Print This Post

Carabinieri di Arco, era ai domiciliari

Arco (Trento) – Estorsione aggravata è l’accusa con cui è finito in carcere un uomo già ai domiciliari per spaccio di stupefacenti. È accusato di minacce nei confronti di chi non riusciva a pagargli gli stupefacenti.

I carabinieri di Arco hanno chiesto la misura cautelare in carcere dopo che l’uomo, ai domiciliari dalla madre, sarebbe riuscito a far recapitare, con l’aiuto di due complici, messaggi minacciosi a chi aveva con lui dei debiti di droga.

In breve

Scelte dalla Commissione per la # CapitaleItalianaDellaCultura 2020 le dieci città finaliste – Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Treviso. Il 16 febbraio la vincitrice. Lo ha reso noto con un tweet il ministro Dario Franceschini.

Rinviato a maggio processo mullah Krekar – E’ stata rinviata al 28 maggio prossimo l’udienza che vede imputati a Bolzano per associazione a delinquere a fini terroristici sei presunti jihadisti, tra cui il mullah Krekar, che attualmente si trova in Norvegia.

Da martedì 16 gennaio, in Trentino sono aperte le iscrizioni online per l’anno scolastico 2018/2019 – Ci saranno tre settimane di tempo per iscrivere i ragazzi e le ragazze alle prime classi del primo e del secondo ciclo. La procedura sul portale http://www.servizionline.trentino.it

Ugo Pradal è il nuovo direttore dell’Unità operativa di pediatria dell’ospedale di Rovereto – 56 anni, Pradal è nato a Vittorio Veneto ed ha lavorato come pediatra per 25 anni prima all’Usl 25 di Verona e poi all’Azienda ospedaliera di Verona.