Droga: polizia Trento, tre arresti di giovani stranieri

Un italiano in carcere per sospensione misura cautelare

Trento – La polizia di Trento ha arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio tre stranieri, due trovati in possesso di marijuana e uno di ovuli di cocaina. Gli arresti sono stati compiuti nei giorni dal 4 all’8 febbraio, nel corso dei consueti controlli disposti dal questore.

Si tratta di due nigeriani di 25 anni e un tunisino di 23 anni. Un italiano di 61 anni invece è stato condotto in carcere per sospensione cautelativa della misura alternativa, perché deve ancora scontare una pena di quattro mesi per reati contro il patrimonio.