Droga: Carabinieri Cles trovano coltivazione marijuana

Sequestrata una quindicina di piante

Cles (Trento) – I carabinieri della compagnia di Cles, in Trentino, hanno scoperto in un bosco a Commezzadura una coltivazione di marijuana e sequestrato una quindicina di piante vicine alla maturazione.

I militari sono arrivati alla piantagione considerando alcune condizioni accertate durante le perquisizioni, domiciliari e personali, eseguite a carico dei due giovani solandri, tratti in arresto due giorni fa.

In una rimessa di una delle abitazioni ispezionate, la stessa casa dov’è stata trovata una pianta di marijuana alta 2 metri, i carabinieri avevano notato arnesi da giardinaggio, vasi non colmi, e un certo numero di bottiglie in plastica, contenitori che poi si sono rivelati utili all’individuazione della coltivazione.

Bottiglie in plastica erano accantonate anche nel garage in uso all’altro ragazzo, il quale aveva archiviato sul suo cellulare alcune recenti foto che lo ritraevano in compagnia dell’amico, e di altri giovani della zona, in un bosco, alle prese con una coltura di piante di canapa indiana.