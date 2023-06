Tragedia ad Ala: 87enne muore sotto il suo trattore

Posted on

“In questo Comune ci sono molte problematiche che troviamo in altre valli del Trentino, tanti aspetti del vivere in montagna sui quali siamo impegnati, come il contrasto allo spopolamento e la necessità di garantire servizi adeguati sul territorio” Vallarsa (Trento) – Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso dell’incontro con il sindaco […]