Doppio scippo a Trento: carabinieri arrestano il colpevole

Trento – Dalla descrizione fornita da vittime e testimoni è stato infatti possibile identificare quasi subito il presunto autore dei reati, verificatisi tra via Soprasasso e via della Canova: si tratta di un 45enne già noto alle forze dell’ordine.

Il primo scippo è avvenuto in via Soprassasso, alle ore 13.30 circa, ai danni di una 67enne che è stata avvicinata, strattonata e derubata della borsa, con il risultato di una caduta a terra, per fortuna senza gravi conseguenze. Inutile il soccorso di un giovane passante, che ha cercato invano di inseguire il ladro, il quale, allontanatosi, si è impossessato del denaro contante, abbandonando la borsa per proseguire nella fuga. A distanza di circa venti minuti un episodio simile è stato registrato nella limitrofa via della Canova.