Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri ma le dimissioni sono state il triplo. Nel bollettino di oggi, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta 25 nuovi casi positivi al molecolare (su 1.198 test) e 34 quelli all’antigenico (su 912 tamponi rapidi). I molecolari hanno inoltre confermato 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I nuovi contagi fra bambini e ragazzi oggi sono 12: fra questi 3 hanno meno di 5 anni, 3 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena sono 72. Ci sono poi 5 nuovi contagi in fascia 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni.

Mercoledì mattina risultavano somministrate 250.287 dosi di vaccini (di cui 52.883 richiami). Nel dettaglio riguardo alle fasce d’età, le dosi somministrate a ultra ottantenni sono state finora 60.263 dosi, mentre nella fascia 70-79 anni le dosi sono state 48.327 e tra i 60-69 anni invece 51.655.