Giovedì pomeriggio impegnativo per i volontari di Mezzano

Mezzano (Trento) – Doppio intervento dei Vigili del fuoco di Mezzano giovedì pomeriggio. Poco prima delle 17 in supporto all’elisoccorso, intervenuto in zona per un malore che ha interessato una persona del posto.

Durante la prima chiamata di emergenza, i Vigili sono stati allertati anche per un incendio di una canna fumaria in paese. Fortunatamente, tutto si è risolto in breve tempo.