Canal San Bovo, dopo le fiamme e il vento: capannone sistemato. Nicolao e Zeni: “Grazie a tutti i volontari e Donse ‘na Man!”

In seguito ai recenti danni dovuti al maltempo e prima alle fiamme, finalmente è tornato a vita nuova il capannone dell’azienda artigianale di Ivan Nicolao nel Vanoi. Ora l’imprenditore desidera ringraziare quanti hanno aiutato con uno slogan che dovrebbe diventare una regola per tutti: “Donse ‘na Man” (Diamoci una mano in dialetto ndr)

Canal San Bovo (Trento) – Finalmente i danni e le difficoltà sono ormai un brutto ricordo. L’azienda può ora operare nel capannone in sicurezza, con il tetto sistemato dopo le avversità dei mesi scorsi. Ivan Nicolao e Pietro Zeni scrivono alla nostra redazione, per ringraziare di cuore quanti hanno aiutato concretamente in questo periodo.

“Avendo in questi giorni terminato la copertura del capannone, vorremmo con la ringraziare tutti – scrive Ivan – i vigili del fuoco di Canal San Bovo, che in primis la sera dell’evento ci hanno offerto la loro disponibilità.

Ma anche tutti i volontari che nei giorni seguenti ci hanno aiutato nella copertura con la guaina, al fine di evitare infiltrazioni d’acqua. A quegli artigiani che hanno tralasciato i loro impegni per aiutarci a sistemare il tetto, alle aziende che ci hanno fornito i materiali necessari per eseguire il lavoro. Al gruppo “Donse ‘Na Man” . Un sincero grazie – concludono Nicolao e Zeni – a tutti coloro che in svariati modi ci hanno aiutato in questo frangente”.