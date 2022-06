Dopo il caldo record, temporali, grandine e vento forte a NordEst: tetti scoperchiati e alberi divelti da Primiero a Cortina (FOTO)

Dopo una Domenica tra caldo record al centro-sud e temporali con intense grandinate su Alpi, Prealpi e su alcuni tratti della Pianura Padana, con la nuiva settimana tra martedì 7 e giovedì 9, altri e più intensi temporali seguiti da un calo termico scivoleranno dal Nord verso il Centro-Sud, poi sarà ancora Scipione con temperature estive

NordEst – La tempesta di domenica sera ha ha ricordato a molti le notti di Vaia per l’intensità con cui ha colpito il Trentino orientale e molte zone del vicino Bellunese, ma non solo. Piante sradicate in molte zone, anche sulla strada e tetti scoperchiati, grandine in diverse valli: dalla Vlasugana al vicino Veneto.

Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte, ma alcuni importanti danni dal Bellunese al Trentino orientale, causati in gran parte dal vento. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per piante e rami caduti, anche a Trento città, tegole pericolanti, tetti scoperchiati. Danni in agricoltura, ancora non quantificabili. I fenomeni più violenti sono in esaurimento.

Precipitazioni annunciate

A Cortina tetto scoperchiato

Un violento nubifragio con raffiche di vento che hanno colpito il centro di Cortina dove il tetto della scuola elementare Duca d’Aosta – a pochi metri da Corso Italia – è stato scoperchiato. Danni in tutto l’Ampezzano con alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco per allagamenti.