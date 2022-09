Coronavirus in Trentino, un decesso nel bollettino di martedì 6 settembre 2022

Sono 348 nuovi casi positivi su oltre 1.900 tamponi. I pazienti ricoverati sono 60, di cui 2 in rianimazione

Trento – Purtroppo il bollettino odierno Apss sui contagi da Covid-19 in Trentino registra un decesso. Si tratta di un uomo ultranovantenne deceduto in ospedale, vaccinato e con altre patologie. I nuovi casi sono 348, di cui 4 risultano positivi al molecolare (su 193 test effettuati) e 344 all’antigenico (su 1.732 test effettuati). Non vi sono positività confermate dai molecolari intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 60, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri e 9 dimissioni. I casi attivi sono 2.894, 156 in meno. I guariti sono 509 in più, per un totale di 200.826 da inizio pandemia. Questa la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età:

5 tra 0-2 anni

1 tra 3-5 anni

8 tra 6-10 anni

8 tra 11-13 anni

8 tra 14-18 anni

64 tra 19-39 anni

129 tra 40-59 anni

50 tra 60-69 anni

51 tra 70-79 anni

24 di 80 anni e oltre.

Le vaccinazioni somministrate sono 1.250.770, di cui 428.861 seconde dosi, 340.522 terze dosi e 30.437 quarte dosi.