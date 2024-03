Tentato furto di gasolio, arrestato un 24enne a Lavis

Individuato dai carabinieri al distributore

Lavis (Trento) – Una pattuglia dei carabinieri di Albiano ha arrestato hanno arrestato un giovane di 24 anni per il furto di circa mille litri di gasolio. I militari – informa l’arma – hanno fermato il ragazzo per un controllo mentre stava eseguendo un rifornimento ad un distributore di Lavis. Ad insospettire i carabinieri, supportati dal Nucleo operativo radiomobile di Trento, è stato il fatto che giovane avesse infilato la pompa erogatrice nella portiera di un furgone, e non nel normale bocchettone laterale.

Da ulteriori approfondimenti è emerso come il 24enne fosse in possesso di una tessera “fuel card” di proprietà di una ditta lombarda che non ha personale sul territorio. Il rifornimento veniva invece effettuato all’interno di un “big tank” da mille litri caricato sul retro del furgone. Vista la pericolosità del carico, non era assicurato, i militari hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco della zona per il recupero del carburante, posto sotto sequestro. Il giovane è invece stato arrestato in flagranza per furto aggravato e trasferito nel carcere di Spini di Gardolo.