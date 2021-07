E’ successo sopra sopra Panchià, in località Cavelonte

Panchià (Trento) – Non c’è stato nulla da fare per un boscaiolo di 28 anni che stava lavorando nei boschi sopra l’abitato di Panchià, in località Cavelonte in Val di Fiemme, su un pendio impervio caratterizzato dagli alberi schiantati dalla tempesta Vaia. Da una prima ricostruzione – riferisce il Soccorso alpino – sembra che l’uomo sia scivolato lungo il pendio, finendo trafitto da un ramo.

L’allarme è stato lanciato dai compagni di lavoro poco prima delle 14. Sul posto l’elicottero con l’equipe medica, il tecnico di elisoccorso ed un operatore della Stazione Val di Fiemme. L’uomo, trovato in stato di incoscienza, è morto nonostante i tentativi di rianimazione.