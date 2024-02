Domenica 25 febbraio 2024 si vota a Borgo Chiese, Fiavé, Lona-Lases e Bressanone (CANDIDATI)

Domenica Bressanone elegge il suo nuovo sindaco e rinnova il Consiglio comunale. Si vota anche in Trentino a Borgo Chiese, Fiavé e Lona-Lases

Trento/Bolzano – Il Comune delle cave di porfido, Lona Lases (appena 900 abitanti) esce da un lungo periodo di commissariamento per infiltrazioni mafiose. Nel frattempo tre turni di elezioni erano andati a vuoto per mancanza di candidati o perché il quorum non fu raggiunto. Ora invece un candidato sindaco si è trovato, Antonio Giacomelli, avvocato 55enne di Trento ma non manca il fronte del no al voto, che in questi giorni ha fatto sentire la sua voce a favore dell’atestensione. Sarà la comunità locale a decidere.

A Bressanone, cittadina vescovile della valle Isarco, che conta poco meno di 22.000 abitanti, le elezioni anticipate si sono invece rese necessarie dopo l’ingresso in Giunta provinciale dell’ex sindaco Peter Brunner. Dopo 18 anni si era però dimesso già all’inizio della campagna elettorale, per questo i brissinesi sono chiamati alle urne già adesso e non solo a giugno, come invece gli abitanti di Lana e di San Martino in Passiria, i cui sindaci si sono dimessi solo dopo l’ingresso in Consiglio provinciale. Sono ben sette i candidati sindaco a Bressanone: Andreas Jungmann (Svp), Christopher Fissneier (Jwa), Sabine Mahlknecht (Team K), Antonio Bova (Fdi e Lega), Renate Prader (Pd), Konrad Unterfrauner (Süd-Tiroler Freiheit) e Markus Frei (Verdi Alternativa Ecosociale). Si vota dalle 7 alle 21.

I candidati

