Schianto in moto a Fonzaso: grave un centauro 32enne trasferito in elicottero a Treviso (VIDEO)

Disagi al trafico sulla ss 50 del Grappa passo Rolle tra Fonzaso e Primiero, sabato pomeriggio, per un grave incidente in moto verso le 17.30. Coinvolto anche un piccolo veicolo apecar. Mobilitati sanitari del Suem con il supporto dell’elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri

Nelle foto e nel video i primi soccorsi al motociclista rimasto ferito a Fonzaso (Bl) [©lavocedelnordest]

NordEst – Gravissimo incidente in moto per un 32enne padovano, sabato pomeriggio lungo la statale 50 a Fonzaso, in località Fenadora. Il motociclista veneto, privo di sensi e gravemente ferito, è stato ritrovato circa 200 metri oltre il punto d’impatto, mentre la moto, una Bmw RR 1000 (nelle foto ndr), ha proseguito la folle corsa per altri 200 metri circa prima di finire a terra.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti, in azione due ambulanze del Suem, i carabinieri e l’elicottero atterrato nei vicini campi, a bordo strada.

Il motociclista veneto, R.B., 32 anni, nato in provincia di Padova, ha riportato gravissimi traumi. Illeso invece il conducente dell’Apecar Piaggio con il quale si sarebbe scontrato per cause da accertare, G.F., 78 anni, nato a Feltre.

Il centauro, immediatamente soccorso, è stato trasferito all’ospedale Cà Foncello di Treviso in elicottero, dove si trova in gravi condizioni. La prognosi è riservata. Il grave incidente è avvenuto verso le 17.30, lungo la statale 50 del Grappa e Passo Rolle.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane motociclista, che era in compagnia di altri centauri, stava viaggiando in direzione sud, proveniente da Fiera di Primiero. In quel momento, l’Apecar stava uscendo da una laterale di campagna immettendosi sulla statale.

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della zona. La strada è rimasta chiusa dalle 17.30 alle 19.30, il tempo di effettuare i rilievi e di ripristinare la viabilità grazie ai vigili del fuoco volontari.