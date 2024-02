Quirinale, Mattarella riceve Sinner e squadra: “Entusiasmo suscitato, più grande di ogni vittoria” (VIDEO)

“Anche oggi ho imparato tante cose nuove”, ha detto il tennista azzurro Jannik Sinner uscendo dall’incontro al quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Anche il presidente ha una semplicità e un’umiltà che sono davvero belle – ha aggiunto Sinner -. Sono contento della mia posizione e lavorerò per continuare a migliorarmi”.

Mattarella ai tennisti azzurri: “L’entusiasmo che avete suscitato è più grande di ogni vittoria”

Questo il saluto rivolto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla squadra italiana della Coppa Davis: “Da quello splendido 26 novembre sono trascorsi due mesi, ma non si è attenuato l’entusiasmo suscitato in misura crescente nei nostri concittadini. 47 anni sono stato un lungo periodo, ma non è solo per questo che vi ringraziamo. È soprattutto per lo spirito di squadra, la coesione tra voi, la semplicità e la normalità del comportamento che ha associato il successo sportivo ai valori umani. Ricordo bene la vittoria in Cile. Chi ha una certa età e ha conosciuto le vittorie precedenti vi è ancora più riconoscente, perché viene da una lunga attesa. L’entusiasmo che avete suscitato ha sospinto molti giovani a dedicarsi al tennis e ciò arricchisce la platea della nostra capacità di esprimere talenti. In Australia si è rinnovato l’entusiasmo”. Quindi rivolgendosi a Sinner, il Capo dello Stato ha aggiunto “Apprezzo la semplicità e sobrietà che lei esprime, ma molti si attenderanno che lei vinca ovunque. È giusto che non le si faccia nessuna pressione, perché l’importante è l’impegno con cui ci si cimenta con la realtà. In vista dei prossimi tornei e delle Olimpiadi, ragazzi: nessuna pressione, ma siamo certi che farete il meglio”.

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro con la Nazionale italiana maschile di Tennis vincitrice della Coppa Davis 2023

Sinner: “Pronti a dare il meglio alle Olimpiadi”