Dolore in Veneto: uccisa in missione Suor Maria De Coppi, da 59 anni in Mozambico

Attentato nella serata di martedì alla comunità di suore comboniane di Chipene, in Mozambico

NordEst – Lo comunicano le stesse comboniane in una nota della Segreteria generale. L’attentato alla Comunità di Chipene sarebbe avvenuto intorno alle 21 di ieri e ancora non sono noti gli autori né le circostanze precise. L’agenzia dei missionari Fides riferisce che la religiosa è stata colpita da un proiettile alla testa mentre cercava di raggiungere il dormitorio dove si trovavano le poche studentesse rimaste.

Suor Maria De Coppi, comboniana della diocesi di Vittorio Veneto (Treviso), 83 anni, era da 59 anni in Mozambico, che aveva raggiunto per la prima volta nel 1963, ed aveva acquisito la cittadinanza mozambicana. Aveva prestato il suo servizio in varie missioni della provincia di Nampula. Secondo quanto riferisce il Centro missionario della diocesi di Concordia-Pordenone, “i ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria è stata uccisa durante l’agguato. Tutti i sopravvissuti sono adesso in fuga verso Nacala”.

Il dolore della CEI

“Esprimo profondo cordoglio alle Suore Missionarie Comboniane e alla diocesi di Vittorio Veneto per la morte di suor Maria De Coppi. Dopo suor Luisa Dell’Orto, Piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld, morta il 25 giugno ad Haiti, piangiamo per un’altra sorella che con semplicità, dedizione e nel silenzio ha offerto la vita per amore del Vangelo”. È quanto dichiara il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, dopo aver appreso la notizia dell’attacco, nella notte, alla missione cattolica mozambicana. Qui operano anche due sacerdoti fidei donum della diocesi di Concordia-Pordenone, don Lorenzo Barro e don Loris Vignandel: entrambi sono salvi. Incendiata invece la struttura del collegio maschile e derubate e distrutte gran parte delle realizzazioni della missione.

“Preghiamo per suor Maria – afferma il cardinale – che per sessanta anni ha servito il Mozambico, diventato la sua casa. , ̀, ̀ , . Il mio pensiero, a nome delle Chiese in Italia, va ai familiari e alle consorelle Comboniane, a don Lorenzo e don Loris e a tutti i missionari che restano in tanti Paesi per testimoniare amore e speranza. Ricordiamoli nella nostra preghiera e circondiamoli di tanta solidarietà perché essi camminano con noi e ci aiutano a raggiungere le periferie da cui potremo capire chi siamo e scegliere come essere discepoli di Gesù”.

La vicinanza di Zaia

Il presidente veneto Luca zaia, sui social commenta al scomparsa della religiosa: “Il primo pensiero va alla sua famiglia, a tutti coloro che le hanno voluto bene, alle Madri Comboniane di cui faceva parte, alla comunità di Vittorio Veneto, da cui era partita tanti anni fa per seguire la sua vocazione.

La vita di bontà e altruismo di Suor Maria è finita con un terribile orrore, il che rende la sua figura ancora più grande, indimenticabile. Una preghiera per lei, e un appello alla Farnesina perchè ci si adoperi con tutti i mezzi per favorire il rientro in Italia della salma e dei missionari coinvolti nell’attacco”.