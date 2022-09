Frana a Dro, verifiche confermano: situazione sotto controllo lungo strada dei Molinei

Una frana si è staccata martedì sera lungo la strada dei Molinei

Dro (Trento) – I vigili dle fuoco hanno rimosso il materiale e messo in sicurezza l’area. Mercoledì mattina il sopralluogo e le verifiche in volo con l’elicottero della Provincia. La situazione è sotto controllo. Individuato il punto dal quale si è originato il distacco.

In breve

Tentativo di furto nella notte tra martedì e mercoledì, alla Cassa Rurale di Novaledo. I ladri hanno cercato – invano – di forzare il portone d’entrata e di disattivare le telecamere di sorveglianza ricorrendo a bombolette spray. L’allarme dell’istituto di credito è scattato alle prime ore del mattino. Poco dopo, sul posto sono arrivati i Carabinieri del nucleo radiomobile di Borgo Valsugana, che indagano a tutto campo.

Incidente stradale poco dopo le 6 di mercoledì 7 settembre in località Mosana nel Comune di Giovo. Un’auto diretta a Lavis è uscita di strada in modo autonomo; alla guida un uomo di 32 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Giovo e di Lavis con le pinze idrauliche che sono state utilizzate per liberare il conducente che fortunatamente non ha riportato gravi ferite.