Dolore in Val di Non per la morte improvvisa del vicesindaco di Cis, Matteo Zadra a 21 anni

E’ stato soccorso in casa domenica sera in seguito ad un malore, mercoledì la tragica scomparsa. Approfondimenti sanitari in corso per chiarire le cause del decesso

Cis (Trento) – E’ deceduto mercoledì all’ospedale Santa Chiara. Un dolore immenso per la piccola comunità trentina di Cis in Val di Non. Molto noto e impegnato nella sua comunità. Matteo Zadra a 21 anni, dal settembre del 2020, era vicesindaco a Cis, tra i più giovani del Trentino.

Dopo gli studi all’istituto agrario di S. Michele da un anno lavorava nell’azienda Agricles. Approfondimenti sanitari in corso per chiarire le cause del decesso.