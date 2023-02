Confesercenti Trentino, Paissan: diversi attacchi hacker, serve confronto con Provincia

“Spesso abbiamo a che fare con banditi ben organizzati”

Trento – “Il pericolo esiste anche per le aziende trentine – e diversi attacchi informatici, non solo si sono già verificati anche nel nostro territorio, ma vi è una sorta di tabù nel rendere di dominio pubblico l’attacco hacker subito. Spesso a un attacco hacker, che minaccia e impedisce l’attività compromettendo il patrimonio di un’impresa, segue un riscatto economico. Spesso abbiamo a che fare con banditi informatici e digitali ben organizzati e strutturati, è quindi chiaro che il problema non può riguardare solo il singolo colpito, ma l’intero sistema nel suo complesso”. Così Mauro Paissan, presidente Confesercenti del Trentino, che – dopo il sondaggio promosso dell’associazione nazionale sulla pericolosità dei crimini informatici – chiede di “aprire immediatamente un confronto con la pubblica amministrazione, quindi con il presidente Fugatti e l’assessore Spinelli su incentivi e altre forme di aiuto che si possano mettere in campo per garantire un adeguamento degli standard di sicurezza e di preparazione del tessuto imprenditoriale. Questo anche nel quadro di revisione della legge provinciale incentivi alle imprese che è in corso di revisione e perfezionamento proprio in questo periodo storico da parte dell’assessore Spinelli e il suo gruppo dirigente di riferimento”.