ADV/APSP VALLE DEL VANOI, ASTA PER VENDITA AUTOMEZZO: SCADENZA 27.2.2023

Canal San Bovo (Trento) – Il mezzo, viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con la formula “visto e piaciuto”, e libero da vincoli pregiudizievoli. L’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” non è responsabile per eventuali vizi, anche occulti, dei beni venduti, l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo. Sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti. Inoltre spetterà al soggetto aggiudicatario provvedere a tutte le formalità per il trasferimento di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del veicolo senza che nulla sia dovuto all’A.P.S.P. “Valle del Vanoi”. L’automezzo potrà essere visionato in presenza del manutentore, o di altro soggetto appositamente incaricato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento telefonico, chiamando il numero di telefono 0439/719009.

L’aggiudicazione è pronunciata a favore del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’A.P.S.P., vale a dire sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. Non sono ammesse offerte inferiori al prezzo a base d’asta.

Per partecipare all’asta ciascun concorrente deve far pervenire all’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” la propria offerta mediante un plico cartaceo chiuso, debitamente sigillato (si consiglia di apporre sui lembi di chiusura un nastro adesivo) e controfirmato sui lembi stessi dall’offerente o dal legale rappresentante (se trattasi di persona giuridica o altri soggetti di diritto legittimati alla titolarità di beni mobili registrati), entro e non oltre il giorno 27.02.2023 ore 12:00

AVVISO ASTA PUBBLICA VENDITA AUTOMEZZO