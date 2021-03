Dolomiti Unesco protagoniste alla mostra dell’Artigianato di Feltre 2021

Posted on

Il Palaexpo ospita il XLII Congresso Nazionale AIPO Verona – “Clinica, Ricerca, Organizzazione: la centralità della persona in Pneumologia”: questo il tema del 42mo Congresso Nazionale AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri), ospitato per la prima volta in riva all’Adige, che ha preso il via oggi in Fiera. Oltre 1500 i congressisti, tra i quali i più importanti esperti della pneumologia italiana […]