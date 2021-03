Levico, 372 firme in consiglio provinciale per “liberare” Quaere

Posted on

Appuntamento da non perdere mercoledì sera 12 agosto in Oratorio a Canal San Bovo Canal San Bovo (Trento) – Protagoniste della serata, saranno le storie autentiche di fatica, di disperazione, di coraggio e di forza, trascritte in un libro dai medici e sanitari in prima linea, quando il bisogno di comunicare il dolore, l’angoscia e […]