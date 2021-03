Sagron Mis, fiamme nella notte in un fienile: impegnativo intervento dei vigili del fuoco

Vigili del Fuoco di Sagron Mis mobilitati nella frazione di Matiuz. Il rogo non sarebbe doloso secondo le prime verifiche

Sagron Mis (Trento) – L’allarme è scattato alle 23 di martedì sera, per un incendio in un fienile adibito a capanno, Si sono subito portate sul posto le squadre del locale corpo di Sagron Mis e in supporto è stato subito allertato il Corpo di Primiero.

Le operazioni sono state complicate da una nevicata in zona, rallentando i tempi dell’intervento. Il pronto intervento ha comunque scongiurato l’estendersi delle fiamme ad altre strutture vicine.

Il fienile e l’atterezzatura presente nello stabile, sono andati completamente distrutti. Accertamenti sono in corso sull’origine del rogo, che non sarebbe di origine dolosa secondo i vigili del fuoco.