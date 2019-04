Dolomiti, Rifugio al Velo della Madonna: la gestione resta a Primiero con una giovane di Mezzano

Print This Post

Tra le oltre trenta offerte arrivate anche da fuori valle alla SAT centrale, è stata scelta una giovane di Mezzano per la gestione

San Martino di Castrozza (Trento) – Dopo Anna Toffol di San Martino di Castrozza, sarà ancora una volta una gestione in rosa per il “Velo della Madonna” con la giovane Elisa Bettega, 29 anni di Mezzano.

La nuova titolare del rifugio – gestirà la struttura con il compagno Piero Casagrande -, a 2.333 metri nel Gruppo delle Pale di S. Martino. E’ stata scelta tra le oltre 30 candidature pervenute alla SAT centrale, oltre che per la passione per l’ambiente, anche grazie ai suoi titoli: una laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico e la conoscenza di inglese, tedesco e spagnolo.

Un altro rifugio “in rosa” quindi, dopo le assegnazioni ad altre due giovani gestrici del “Damiano Chiesa” sull’Altissimo e del “prospero Marchetti” sullo Stivo, entrambi mete molto popolari per tutti gli appassionati di escursioni e scialpinismo nel Trentino meridionale.

“Una scelta di campo – spiega la SAT in una nota- abbiamo deliberatamente voluto di investire sui giovani, soprattutto se preparati e consapevoli, sui loro sogni e sulla loro passione per la montagna”.