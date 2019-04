Laus Deo Semper

Primiero, li primo aprile 1819 nella mia casa in Fiera.

L’antecedente mio libretto “Promemorie 1800” essendo finito incomincio in oggi a descrivere in questo nuovo l’andamento dei tempi, la qualità delle annate, ciò che accade specialmente in mia famiglia e gli avvenimenti generali di qualche rimarco.

[Aprile 1819]

In oggi primo Aprile deliziosa giornata veramente di Primavera.