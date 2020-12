Dolomiti, Pioggia, vento e neve in quota: chiuso anche passo Rolle. A Segusino chiusa la galleria Madonna del Piave

Il limite della neve si è alzato nel corso della serata e della nottata e ora si attesta tra i 1300 e i 1500 metri di quota dove sono caduti tra i 50 e i 70 centimetri di neve in poche ore

NordEst – Problemi alla viabilità in Trentino Alto Adige a causa delle intense piogge e delle forti nevicate. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade da alberi caduti.

Sconsigliati gli spostamenti

Lungo l’Autostrada del Brennero, in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno, coda di mezzi pesanti. Sempre in Alto Adige sono chiusi per motivi di sicurezza i passi Passo Palade, Giovo, Pennes, Gardena, Sella, Pordoi, Campolongo, Valparola e Falzarego.

La linea ferroviaria della Val Pusteria tra Valdaora e Lienz (Austria) è interrotta fino a lunedì 7 compreso per motivi di sicurezza. È stato istituito un servizio sostitutivo con autobus. In Trentino è in vigore l’allerta di livello arancione.

Si ricorda la chiusura stagionale della S.P.31 del Passo Manghen da località Baessa (km 15+500) a località Ponte Stua nel Comune di Castello-Molina di Fiemme (km 32+500). Chiuso da sabato mattina anche passo Rolle per pericolo valanghe.

Situazione critica nel Bellunese

Chiusa al traffico la galleria di Segusino Madonna del Piave. Veneto Strade informa che alle 11 gli apporti di neve fresca erano di circa 70/80 cm alla quota di 1.500 metri.Sono in corso abbondanti precipitazioni atmosferiche su tutta la rete stradale della provincia di Belluno, di carattere nevoso al di sopra dei 1.100 metri nelle Dolomiti settentrionali, con apporti di neve fresca di circa 70/80 cm alla quota di 1500 metri e di carattere piovoso molto intenso a quote inferiori.

Chiusi inoltre i seguenti tratti stradali:

S.P. 244 “della Val Badia” dalla progressiva km 38+200 (Passo Campolongo) a km 41+200

(località Varda);

(località Varda); S.P. 24 “del passo Val Parola” dalla progressiva km 0+000 (Passo Falzarego) al km 5+217

(confine Provincia di Bolzano);

(confine Provincia di Bolzano); S.R. 48 “delle Dolomiti” (Passo Pordoi) dalla progressiva km 76+280 (Passo Pordoi) al km 82+100

(località ponte Vauz);

(località ponte Vauz); S.R. 48 “delle Dolomiti” (Passo Falzarego) dalla progressiva km 104+000 (località Pian di

Falzarego) al km 110+100 (località Cinque Torri);

Falzarego) al km 110+100 (località Cinque Torri); S.P. 49 “di Misurina” dalla progressiva km 2+500 (località Misurina) al km 7+800 (località

Carbonin);

Carbonin); S.P. 148 “Cadorna” dalla progressiva km 33+720 (località Forcelletto) al km 26+500 (località bivio

Grappa-S.P. 149);

Grappa-S.P. 149); S.P. 347 “del passo Cereda e Duran” (passo Duran) dalla progressiva km 36+000 (località La

Valle) al km 49+000 (località Le Vare);

Valle) al km 49+000 (località Le Vare); S.P. 347 “del passo Cereda e Duran” (forcella Cibiana) dalla progressiva km 59+100 (località

Cornigian) al km 68+000 (località Cibiana);

Cornigian) al km 68+000 (località Cibiana); S.P. 619 “di Vigo di Cadore” (Casera Razzo) dalla progressiva km 5+600 (località Al Fogher) alla

progressiva 23+550 (confine Provincia di Udine).

progressiva 23+550 (confine Provincia di Udine). S.P. 638 “del Passo Giau” dalla progressiva km 0+000 (località Pocol) al km 18+900 (località bivio

Posalf);

Posalf); S.P. 641 “del passo Fedaia” dalla progressiva km 18+200 (località Malga Ciapela) 14+210 (confine con

Provincia di Trento).