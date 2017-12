Dolomiti, Pale di San Martino: Meteo Triveneto installa una nuova webcam in quota: rilevate raffiche di vento ad oltre 100 km/h

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi, ai 2230 metri di Punta Ces è stata installata, una webcam panoramica con dati meteo. Già rilevata una raffica di vento a 101,8 km/h

San Martino di Castrozza (Trento) – La webcam ha una vista che spazia dal Cimon della Pala alla Cima Valcigolera passando per la Pala di San Martino e il Sass Maor. L’impianto è costituito da tre webcam distinte collegate in parallelo, in modo che diano un’immagine unica a circa 180°.

Contestualmente è stata installata sempre a Punta Ces una stazione meteo Davis Vantage Vue collegata online su internet. L’intervento rientra nel completamento del progetto San Martino di Castrozza per il monitoraggio in real time di tutta l’alta Valle del Primiero e la definizione complessiva del suo microclima che non ha eguali in altre parti del Triveneto.

“Già lunedì 4 dicembre, – spiega il presidente di Meteo Triveneto, Giampaolo Rizzonelli – la stazione meteo di Punta Ces ha già dato “soddisfazione” agli appassionati di Meteo Triveneto e in particolare al socio che ha installato le apparecchiature (Stefano Zamperin) avendo rilevato una raffica di vento di 101,8 km/h (94,9 km/h alla vicina stazione del Tognola).

Oltre ad essere un catino precipitativo, è anche un microclima estremo, primo e unico spartiacque con direzione sud-nord tra clima prealpino e clima dolomitico, con estremi meteo di difficile misurazione. La stazione a Punta Ces è il completamento del quadro, in quanto è il posto più ventoso della parte meridionale dolomitica per via della sua ubicazione tra Passo Rolle e Cima Tognola.

L’associazione, ringrazia quanti hanno reso possibile questo sforzo incredibile sul microclima trentino: Impianti Colverde, Ces e Passo Rolle, Impianti Tognola, Aeronautica Militare, Rifugio Rosetta e Parco Naturale Paneveggio”.